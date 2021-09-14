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Fenerbahçe'de Szalai'nin performansına yorgunluk engeli

Fenerbahçe'de teknik direktör Pereira, Milli Takım’da 9 günde 3 maça çıkan Attila Szalai’yi Sivas karşısında yedek soyundursa da Tisserand’ın sakatlığı nedeniyle 22. dakikada oyuna almıştı. Macar futbolcu, kendisinden alışık olunmadığı kadar pas hatası yaptı.

14 Eylül 2021, Salı 09:35 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Szalai'nin performansına yorgunluk engeli

Pereira, Milli Takım ’da 9 günde 3 maça çıkan Attila Szalai’yi Sivas karşısında yedek soyundursa da Tisserand’ın sakatlığı nedeniyle 22. dakikada oyuna almıştı. Macar futbolcu, kendisinden alışık olunmadığı kadar pas hatası yaptı.

Szalai, 56 pas denemesinin 15’indetopu rakibe gönderdi. 23 yaşındaki stoper bu alanda, 90 dakika sürealan ve16 pas hatası yapan Muhammed’in ardından sahanın en kötüsü oldu. Szalai ayrıca girdiği 6 ikili mücadelenin 3’ünü kazanabildi.


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