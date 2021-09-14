Pereira, Milli Takım ’da 9 günde 3 maça çıkan Attila Szalai’yi Sivas karşısında yedek soyundursa da Tisserand’ın sakatlığı nedeniyle 22. dakikada oyuna almıştı. Macar futbolcu, kendisinden alışık olunmadığı kadar pas hatası yaptı.

Szalai, 56 pas denemesinin 15’indetopu rakibe gönderdi. 23 yaşındaki stoper bu alanda, 90 dakika sürealan ve16 pas hatası yapan Muhammed’in ardından sahanın en kötüsü oldu. Szalai ayrıca girdiği 6 ikili mücadelenin 3’ünü kazanabildi.







