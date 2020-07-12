Fenerbahçe'de stoper şoku! Falette sakatlandı
Fenerbahçe'nin sahasında oynadığı Sivasspor maçının sonlarında stoper Simon Falette sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Son dönemde stoper bölgesinde ciddi sıkıntı yaşayan ve Ozan Tufan ile Serdar Aziz'in boşluğunu kapatan Fenerbahçe sezon boyunca bu bölgede sorun yaşadı
Fenerbahçe’nin savunma oyuncusu Simon Falette, yaşadığı sakatlık sonrası Sivasspor müsabakasına devam edemedi. Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Sivasspor mücadelesinin 82. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu Simon Falette bir sakatlık yaşadı. Belini tutan Gineli futbolcu kenarıya değişiklik işareti yaparken 84. dakikada yerini Tolga Ciğerci’ye bıraktı.