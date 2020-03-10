Simon Falette, Max Kruse sakat; Altay Bayındır, Serdar Aziz, Ozan Tufan, Tolgay Arslan cezalı... Üstelik Garry Rodrigues ve Emre de sakatlıktan yeni döndü ve ciddi bir maç eksiği var. Bu hafta Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe’de teknik heyetin işi zor. Zar zor 11 belirleyecek olan Sarı-Lacivertliler’in kulübesi boş kalacak! U19 takımından takviye yapılmazsa, kulübede 10 oyuncu yerine 6 isim yer alacak.

Üstelik şu anda takımda oynayabilecek durumda bir tane bile stoper yok! Bu nedenle Luiz Gustavo ve Jailson’un savunmanın göbeğinde olmaları bekleniyor.

Yedeklerde ise sağ bek Murat Sağlam dışında savunma oyuncusu bulunmayacak.

Muhtemel 11: Harun, Isla, Gustavo, Jailson, Hasan Ali, Emre, Tolga, Dirar, Mehmet Ekici, Deniz, Muriç

Yedekler: Erten, Murat, Zajc, Ferdi, Mevlüt, Allahyar

Yusuf Dursun







