Fenerbahçe, transfer listesini belirleyerek önümüzdeki sezon için harekata koyuldu. Emre Belözoğlu ve Allahyar Sayyadmanesh ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan sarı lacivertlilerde, Valbuena'nın takıma veda etti. Ayrıca takımda sözleşmesi bitecek bir çok futbolcunun ayrılması bekleniyor. Ersun Yanal'ın direktifleri doğrultusunda takıma ayağa kaldıracak isimler transfer edilecek. İşte Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri ve tüm detaylar...

Balotelli bombası!

Damien Comolli’nin geçtiğimiz hafta Fransa’da görüştüğü Mario Balotelli’de, Sarı-Lacivertliler’i heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. İtalyan yıldız, “Hedeflerimize ulaşamasak bile burada geçirdiğim harika 5 ay için herkese teşekkür ederim” diyerek Marsilya’dan ayrıldığını açıkladı. Balotelli artık resmen boşa çıktı. Fenerbahçe ile 28 yaşındaki oyuncu arasındaki pazarlıkların sıklaşması bekleniyor.

Max Kruse da gündemde....

Fenerbahçe’nin listesindeki bir diğer isim olan Max Kruse da Werder Bremen’den ayrıldığını açıklamıştı. Sarı-Lacivertliler’in ısrarla peşinde olduğu Alman golcü, yönetimden zaman isteyerek tatile çıktı. 31 yaşındaki forvetle ülkesi Almanya’nın yanı sıra İngiltere’den kulüplerinde ilgilendiği ancak henüz başka bir teklif almadığı öğrenildi. Fenerbahçe, başka talip çıkmadan işi bitirmek istiyor.

Vedat Muriç atağı...

Süper Lig, dün oynanan maçlarla sona erdi. Fenerbahçe, Vedat Muriç’e imza attırmak için resmen harekete geçti. Başkan Ali Koç’un, Rizespor Başkanı Hasan Kartal ile bizzet görüşerek Kosovalı yıldızı istemesi bekleniyor. Muriç ise Sarı-Lacivertliler’e imza atmaya hazır. Ersun Yanal, üst düzey bir forvet alınsa bile Vedat Muriç’in de mutlaka kadroya katılmasını talep etti. 25 yaşındaki oynucu ligde 17 gol attı.

FENERBAHÇE'DEN ADRIANO SÜPRİZİ!

Beyaz TV'nin haberine göre; Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran Adriano Correia‘yı transfer etmek için görüşmelere başladı.

Adriano'nun yıllık 2.5 Milyon Euro'dan 2 senelik sözleşme istediği belirtildi.

Adriano için Brezilya ekibi Sao Paulo'nun da nabız yokladığı belirtildi.

ELJIF ELMAS'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında gol attığı Antalyaspor maçının ardından flaş açıklama yaptı. 18 yaşındaki futbolcu yayıncı kuruluşun transfer sorusu üzerine konuştu.

Eljif Elmas transfer sorusuna, "Bilmiyorum, hiçbir şey karar vermedim. Benimle ilgili değil. Kulüp de bakacak. Beraber karar vereceğiz artık." yanıt verdi.

ANTALYASPOR'DAN SANGARE AÇIKLAMASI

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Sangare'nin Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi.

Nazım Sangare bizim için önemli bir oyuncu. Çok başarılı bir sezon geçiriyor. Milli Takıma seçilmesini zaten bekliyorduk. Bu beklenti de gerçeğe döndü. Kontratı devam ediyor. Bize resmi bir teklif yok. Eğer resmi bir teklif gelirse ve hem bizim hem de Nazım'ın menfaatlerine uygunsa değerlendirebiliriz. Zeki Yıldırım konusunda da bize ulaşan resmi bir teklif yok.

YANAL'DAN İKİ İSTEK

Bu arada Ersun Yanal'ın transfer raporunda 30 futbolcuya yer verdiği, listenin başına ise Trezeguet ve Azubuike'yi yazdığı belirtildi. Yanal'ın, özellikle Trezeguet'nin alınmasını istediği ancak yönetimin Mısırlı yıldızın yüksek maliyeti nedeniyle henüz bir girişimde bulunmadığı ifade edildi. Kasımpaşa'nın yıldız futbolcuyu 10 milyon Euro'dan aşağı bir rakama bırakmayacağı gelen bilgiler arasında. Tecrübeli hocanın orta alan kurgusunu üzerine yapmayı planladığı Azubuike'nin transferi ise Trezeguet'ye göre daha kolay gözüküyor. F.Bahçe Nijeryalıyı kiralama yoluyla kadrosuna katmayı planlıyor.

MAHER İDDİASI

Öte yandan Hollanda basınından De Telegraaf, Fenerbahçe'nin PSV'nin 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Adam Maher ile ilgilendiğini yazdı.

FREY'E TALİP

Fenerbahçe'ye sezon başında gelen ancak performansıyla beklentilerin altında kalan Michael Frey'e talip çıktı. İngiliz basını, Premier Lig'e yükselme şansını kaybeden ve daha güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Leeds United'ın forvet hattına Frey'i transfer etmek istediğini yazdı. Haberde, Leeds'in yakın zamanda oyuncu için girişimlere başlayacağı belirtildi.

VALBUENA VEDA ETTİ

Bu arada Yunanistan'da Olympiakos'a transfer olan Valbuena bir teşekkür mesajı yayınladı. Fransız oyuncu, "Benim Kanarya maceramın sonuna geldik. Benim için İstanbul her zaman sarı ve lacivert olacak" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe böylece 3 milyon Euro tasarruf etmiş oldu.







































































