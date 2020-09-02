Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi! İşte sarı lacivertlilerin yeni forveti: Marko Livaja!
Muriqi'nin Lazio'ya transferi sonrası forvete ihtiyaç duyacak olan Fenerbahçe çalışmalara şimdiden başladı. Sarı lacivertli takım AEK forması giyen Livaja için teklifini iletti. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... 2020-21 sezonu için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı lacivertliler, AEK forması giyen Marko Livaja'ya resmi teklifini iletti.
Yunan basınında yer alan bilgilere göre AEK, oyuncuya yeni sözleşme teklif edecek ancak Fenerbahçe, beklenmedik bir atak gerçekleştirdi ve yıldız futbolcunun menajerine teklifini iletti.
Sarı lacivertlilerin, Livaja'nın menajerine 2 milyon euroluk teklif verdiği belirtilirken, Erol Bulut'un, oyuncunun transferinin ısrarla istediği ifade edildi.
AEK'NIN TEKLİFİNDEN FAZLA
Öte yandan Fenerbahçe'nin, AEK'nın Livaja'ya sunacağı tekliften daha yüksek bir miktar önerdiği ifade edilirken, sarı lacivertlilerin henüz AEK'ya bir teklif sunmadığı aktarıldı.