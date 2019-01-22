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Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! Cristian Zapata gelişmesi!

Fenerbahçe'nin, İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Cristian Zapata için 2.5 yıllık sözleşme teklifi yaptığı iddia edildi.

22 Ocak 2019, Salı 07:05 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! Cristian Zapata gelişmesi!

Ara transfer döneminin sessiz ekibi Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor. Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler, stoper bölgesine bir ismi daha almayı planlıyor.

Bu doğrultuda gündeme gelen isim ise Milan formasını giyen 32 yaşındaki Kolombiyalı savunmacı Cristian Zapata... Fenerbahçe'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Zapata'ya 2,5 yıllık sözleşme önerdiği iddia edildi. 

Skysport muhabiri Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe, Milan'ın stoperi Cristian Zapata ile ilgileniyor. Sarı lacivertliler, 32 yaşındaki Kolombiyalı'ya 2,5 sezon sürecek, yıllık 2.4 milyon euro kazanacağı bir sözleşme önerdi. 

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