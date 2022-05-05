Teknik direktör belirsizliğine rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe , gelecek sezona etkili bir başlangıç yapmak için transferde yanlış adım atmamak istiyor. Transfer listesine birçok önemli ismi alan sarı-lacivertli ekip somut adımlar atmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Sezon boyunca sol bekte sorun yaşayan Fenerbahçe yeni sezonda bu bölgeyi kalitesi tartışılmayacak bir isme emanet etmek istiyor.

Sol beke tanıdık isim

Filip Novak'tan hem sakatlığı hem de performansı nedeniyle istediği verimi alamayan sarı lacivertliler sol bekte Atilla Szalai ile Ferdi Kadıoğlu'nu kullanmak zorunda kalmıştı. Sarı lacivertliler transferde sol bek için tanıdık bir ismi gündemine aldı. Daha önce Galatasaray 'da forma giyen Manchester United'lı 29 yaşındaki Brezilyalı sol beki Alex Telles adaylar arasına katıldı. Yıldız futbolcunun hem ligi tanıması hem de gösterdiği performans listenin ilk sıralarında olmasına neden oldu.









Manchester'da eleştiriliyor

İngiliz kulübünde eleştirilen oyuncular arasında bulunan Brezilyalı yıldızın kiralanması da gündemde. Fenerbahçe oyuncu için iki ihtimali de değerlendirerek şartları zorlayacak. Manchester ile iki yıllık daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri 18 milyon Euro.

24 maçta 4 gol, 1 asist

Bu sezon Manchester formasıyla tüm kulvarlarda 24 maça çıkan Telles, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Alex Telles, Galatasaray'ın ardından önce Porto'ya oradan da Manchester United'e transfer olmuştu.

Ajansspor







