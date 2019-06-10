Fenerbahçe son dakika transfer haberleri... Fejsa ve Mina transferlerinde sona gelen Fenerbahçe; Ndiaye, İrfan Can ve Mert Günok konusunda çalışmalarını sürdürüyor. 5 futbolcunun milli görevleri sona erdikten sonra imza şov başlayacak. İşte 10 Haziran Pazartesi son dakika Fenerbahçe tranfser haberleri ve tüm detaylar...

FENERBAHÇE'DE İMZA ŞOV BAŞLIYOR

Fenerbahçe son dakika transfer haberleri... Fejsa ve Mina transferlerinde sona gelen Fenerbahçe; Ndiaye, İrfan Can ve Mert Günok konusunda çalışmalarını sürdürüyor. 5 futbolcunun milli görevleri sona erdikten sonra imza şov başlayacak.

Fejsa son maçında

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Sırbistan Milli Takım kampında bulunuyor. Sırplar, EURO 2020 Eleme grubu maçında Ukrayna karşısında 5-0’lık hezimet yaşadı. Fejsa’nın milli görevi, bugün oynanacak Litvanya mücadelesiyle sona erecek. 31 yaşındaki futbolcunun önce Lizbon’a gitmesi, ardından İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Mina Kolombiya'ya bağlı

Yerry Mina, Copa America için Kolombiya Milli Takımı kampında. Turnuva 14 Haziran’da başlayacak, 7 Temmuz’da sona erecek. Kolombiya’nın Copa America’da ne kadar ilerleyeceği, 24 yaşındaki savunmacının milli mesaisinin süresini belirleyecek. Mina ile Copa America sonrası sözleşme imzalansa bile başarılı oyuncu tatile çıkacağı için takıma katılması gecikecek.

Ndiaye ağustosu bulabilir

Bu yaz Afrika’da da şampiyona heyecanı var. Fenerbahçe’nin listesindeki Badou Ndiaye, Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele edecek. Turnuva 21 Haziran’da başlayıp, 19 Temmuz’da sona erecek. Senegal, şampiyonanın favorileri arasında. Bu nedenle Ndiaye ile anlaşma sağlansa bile Fenerbahçe’yle idmanlara çıkması, ağustos ayına sarkabilir.

İrfan ve Mert için görüşme

Yerli transferinde Fenerbahçe’nin gözdeleri, Başakşehir’in yıldızları İrfan Can Kahveci ve Mert Günok. Her iki oyuncu da Ay-Yıldızlı formayı terletiyor ve yarın İzlanda karşısına çıkacaklar. Ardından Fenerbahçe’nin bu ikili için girişimleri sıklaşacak. Ali Koç, Göksel Gümüşdağ ile masaya oturarak resmi teklifi yapıp, İrfan ve Mert’in işini bitirmeye çalışacak.

Recep Niyaz'ın Fenerbahçe heyecanı!

Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe’ye 2015’te veda eden başarılı oyuncu, yuvaya geri dönme hazırlığında. Recep Niyaz, 1. Lig’de Denizlispor formasıyla 33 maçta 12 gol atıp, 6 asistlik katkı sağlayarak takımının Süper Lig’e yükselmesinde büyük rol oynadı. Bu performansıyla Ersun Yanal’ın transfer listesine giren Recep, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

HASAN ALİ'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

Spor Toto Süper Lig'in 2019-20 sezonu için transfer hareketliliğinin yaşandığı Fenerbahçe'de adı transfer haberleri ile anılan Hasan Ali Kaldırım, sarı-lacivertli kulüple tekrar şampiyorluk yaşamak istediğini kaydetti. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, yaz transfer dönemindeki takviyelerle zirveye oynamak için kadro kurmak istiyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda takıma yapılacak takviye çalışmaları sürdürülürken, sarı-lacivertli kulübe 2012-13 sezonunda 3 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli ile Kayserispor'dan dahil edilen Hasan Ali'nin de durumu netleşti. Adı bir çok yabancı kulüple anılan başarılı milli futbolcu, Fenerbahçe'ye çok şey borçlu olduğu için 1 yıl daha olan sözleşmesini sürdürmek istiyor.

West Ham United'ın ilgilendiği Hasan Ali'nin sözleşmesinde '5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesine rağmen bu para ödense de gitmek istemeyen Hasan Ali, sarı-lacivertli takıma daha çok katkı sunacağını ifade etti.

Sarı-lacivertli taraftarları çok sevdiğini her zaman dile getiren Hasan Ali Kaldırım, kaptan olarak takıma daha çok katkı sunacağını ve tekrar şampiyonluk yaşamak istediğini ifade etti. Yurt dışından gelen tekliflerin kendisi için gurur verici olduğunu da söyleyen Hasan Ali, kendisini Fenerbahçe kulübüne ait hissettiği için başka bir takıma gitmeyeceğinin altını çizdi.

Sarı-lacivertliler geri kalan sezonda yaşadığı büyük sıkıntıların ardından son dönemde toparlarken Hasan Ali, 31 lig, 6 Avrupa Ligi, 2 Şampiyonlar Ligi Eleme, 2 de Türkiye Kupası olmak üzere 41 resmi maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu bu performansıyla takımın 2018-19 sezonunda en çok oynayan futbolcusu olarak zirveye yer alırken 3 gol atıp 5 de asist yaptı.

COMOLLI MATA VE RONDON'U İSTEDİ!

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de önemli bir detay ortaya çıktı. West Brom ile sözleşmesi sona eren Venezuella'yı forvet Salomon Rondon'un menajeri ile temas kuran Fenerbahçe, Juan Mata için de görüşme yaptı.

Juan ​Manuel Rodriguez'in hem Rondon ile birlikte İspanyol 10 numara Juan Mata'nın da menajeri olması Comolli'ye büyük zaman tasarrufu sağladı Comolli, Mata'yı da istediklerini ve şartlarında kolaylık yapılmasını istediği ifade edildi.

Sportif direktör Comolli'nin Rodriguez'e Juan Mata için 3 yıllık kontrat ile birlikte yüksek bir meblada imza parası teklif ettiği de öne sürüldü. M.United'la sözleşmesi biten Mata'yı Fenerbahçe ile birlikte başka tekliflerin de olduğu ancak Mata'nın isteklerine en çok Fenerbaçe'nin yaklaştığı bildirildi. (Takvim)

FENERBAHÇE'YE RAMIRES PİYANGOSU

Ön libero mevkisi için Benfica'nın Sırp oyuncusu Ljubomir Fejsa ile çok büyük oranda anlaşan Fenerbahçe'ye 8 numaralı mevki için sürpriz bir teklifle gelindi.

Dünya yıldızı...

Sarı-lacıvertlılere 17 Mayıs'ta kulübü Suning tarafından sözleşmesi feshedilen Brezilyalı oyuncu Ramires teklif edildi. Fotospor.com'un haberine göre Çin ekibi 3 sezon önce 28 milyon Euro'ya aldığı sambacıyı bedelsiz serbest bırakırken, menajerler sarı-lacivertli ekibe oyuncuyu getirebileceklerini iletti. Fenerbahçeli kurmayların bu teklifi beklemeye aldıkları da gelen haberler arasında... (Takvim)

ATLETICO MADRID ELJIF ELMAS'I BİTİRİYOR

Fanatik, 2 Haziran’daki sayısında İspanyol devinin Eljif Elmas için Fenerbahçe ile 14 milyon Euro karşılığında el sıkıştığını duyurmuştu. Atletico Madrid’in yöneticileri, milli maçların sona ermesinin ardından bu hafta İstanbul’a gelecek.

Yapılan görüşmede transfer resmiyet kazanacak. Ayrıca Kalinic’in kiralanması da konuşulacak.

FENERBAHÇE FORVET İÇİN GAZA BASTI!

Fenerbahçe gözünü forvet transferine çevirdi. Ben Arfa ve Mina ile yapılan görüşmeleri son noktaya getiren Sarı- Lacivertliler’de artık sırada forvet var. Listedeki Nikola Kalinic, Max Kruse ve Vedat Muriç’ten birinin kısa zamanda bitirilmesi hedefleniyor. Sarı-Lacivertli takımda en büyük ihtiyaç, tartışmasız ki forvet bölgesinde. Slimani ve Soldado ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de Ayew’in de kiralık sözleşmesi bitti, Frey ise başka takıma gönderilecek. Dolayısıyla Fenerbahçe en az 2 yabancı forveti kadrosuna katacak.

Ben Arfa ve stoper Mina ile kurulan temasları son noktaya getiren yönetim, artık tüm dikkatini golcüye verecek. Listedeki Kalinic, Max Kruse ve Vedat Muriç ile bir süredir görüşmeler devam ederken, bu üçlüden birinin kısa zamanda bitirilmesi hedefleniyor. Böylelikle kötü geçen sezonun ardından erken bir forvet transferiyle taraftarlar da havaya sokulmuş olacak.

İşte son durum...

Max Kruse’ün sözleşmesi Werder Bremen ile biterken, bonservisi elinde bulunuyor. 31 yaşındaki Alman futbolcu en iyi teklifi bekliyor. Bonservisi elinde olan Max Kruse, geçen sezon Werder Bremen formasıyla çıktığı 32 lig maçında 11 gol, 10 asistlik performans gösterdi. Nikola Kalinic konusunda Eljif Elmas transferi kilit rol oynayacak. Çünkü Kalinic’in kulübü Atletico Madrid, Eljif’i renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Fenerbahçe de İspanyol ekibinden Kalinic’i bir sezonluğuna kiralamaya uğraşıyor. Vedat Muriç’te ise top Rizespor cephesinde. Bu transfer, başkanlar düzeyinde yapılacak görüşmeye bağlı. Fenerbahçe en son 2.5 milyon Euro bonservis bedeli teklif etmişti. Rizespor Yönetimi ile yakın ilişkiler için de olan Fenerbahçe, Vedat Muriç transferinde bir adım önde.

MIHA ZAJH'IN FİYATI 10 MİLYON EURO

Sezonun devre arasında 4.5 milyon Euro, Salih Uçan’ın bonservisi ve bir sonraki satıştan pay verme hakkıyla Empoli’den Miha Zajc’ı kadrosuna katan Fenerbahçe, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu satabilir.

Parma, Genoa, Lokomotiv Moskova ve Zenit’in ilgilendiği Slovak futbolcu için kulübe gelen en yüksek teklif 6 milyon Euro. Ancak Sarı-Lacivertliler’in beklentisi 10 milyon Euro. Kanarya, Zajc’ın satılması durumunda bu kaynağın tamamını transferde kullanacak.



