Sezon başında Rizespor’dan transfer edilen Vedat Muriqi, bu akşam Alanyaspor deplasmanında takımının en önemli kozlarının başında gelecek. Son dönemin en formda isimlerinden biri olan Vedat, yeni sezondaki başarılı performansını milli maç döneminde de sürdürmüştü. 25 yaşındaki futbolcu, Kosova formasıyla Euro 2020 elemelerinde 2-1 kazanılan Çekya karşılaşmasında 1 gol atarken, İngiltere’ye 5-3 kaybedilen mücadelede de 2 asist ve 1 golle oynamıştı. Süper Lig’de de Kanarya adına 3 maçta iki kez fileleri sallayan tecrübeli futbolcu, bir anda İngiliz devlerinin radarına girmişti.

Solskjaer’e verecek...

İngiltere maçında Tottenham’ın tribünden takip ettiği yıldız oyuncuyu bu akşam ise Alanya maçında Manchester United’ın gözlemci ekibinden Krsto Kilibarda izleyecek. Kilibarda, Alanya karşısında da gollerine devam etmek isteyen Kosovalı forvet hakkında izlenimlerini Kırmızı Şeytanlar’ın hocası Ole Gunnar Solskjaer’e iletecek.

Yusuf Dursun

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