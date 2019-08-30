Luiz Gusatvo transferinde sıcak saatler yaşanıyor. Andres Villas- Boas, önceki akşam Nice ile oynadıkları maçtan önce yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe’nin teklifi yeterli değildi. Kabul etmedik. Luiz Gustavo telaşlı olduğu için onu 11’e almadım” demişti. Sambacı karşılaşmanın son 9 dakikasında süre aldı. Villas-Boas, transferin gerçekleşmeyeceğini umuyor ancak Fenerbahçe’nin pes etmeye hiç niyeti yok.

Gustavo istekli

Yönetim, yeni teklifini Marsilya’ya iletti. Gelecek habere göre Damien Comolli, her an Fransa’ya gitmek için hazırda bekliyor. Ayrıca Luiz Gustavo da Çubuklu formayı giyme isteğini bir kez daha Fransız ekibinin yönetimine bildirdi. Fransız basını, Sarı- Lacivertliler’in son teklifinin 6 milyon Euro artı bonus olduğunu ancak bunu taksitle ödemek istediklerini yazdı.

‘Peşin verin’

Marsilya’nın ise 8 milyon Euro’dan aşağı düşmeye sıcak baktığı fakat paranın büyük bölümünü peşin talep ettiği kaydedildi. Bu arada Villas-Boas, 2-1 kazandıkları Nice maçının ardından yaptığı açıklamada transfere ihtiyacı olduğunu yineleyip, “Daha önce de dediğim gibi, paramız yok. Oyuncu satarsak gelişme olabilir” yorumunu yaptı.

Monaco iddiası

Fransız televizyonu Canal+’ın iddiasına göre Luiz Gustavo için Monaco da devreye girdi. Kırmızı-Beyazlılar’ın teknik patronu Leonardo Jardim’in Brezilyalı orta saha oyuncusunu istediği belirtildi. Sezona istediği gibi başlayamayan başarılı çalıştırıcının, savunma yönü kuvvetli, orta sahada liderlik yapabilecek bir oyuncu arayışında olduğu kaydedildi. Fransa Ligi’ni yakından tanıyan Luiz Gustavo’yu da 1 numaralı hedefi haline getirdiği öğrenildi.

Vidal’ın peşindeler

Marsilya, Luiz Gustavo’nun ayrılması ihtimaline karşılık yerini dolduracak isim için çalışmalarını sürdürüyor. Nantes’lı Valentin Rongier ilk adaylardan biriydi. Ancak yönetim, taraftarı havaya sokacak isimli bir oyuncu için çalışmalara başladı. Barcelona’nın gözden çıkarttığı Arturo Vidal için girişimler başladı. Marsilya, Şilili orta saha oyuncusunu kiralamak için İspanyol ekibiyle görüşüyor. Uzun yıllar Barcelona forması giyen, Fransız ekibinin sportif direktörü Zubizaretta görüşmeleri yürütüyor.