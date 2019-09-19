Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku devam ediyor. Milli takımda sakatlanan tecrübeli futbolcu sakatlığını henüz atlatabilmiş değil. 39 yaşındaki futbolcu Hasan Ali Kaldırım ile birlikte takımdan ayrı özel program ile çalışıyor.

Ligin 4. haftasında Alanyaspor maçında yer alamayan Belözoğlu, Ankaragücü ile oynanacak karşılaşmada da yer alamayacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Emre'yi riske etmek istemediği ve Galatasaray maçında kullanacağı öğrenildi.

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MOSES VE ISLA MÜJDESİ

Bu arada diğer sakatlıkları bulunan Moses ve Isla, bugünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. İki futbolcu ardından özel programlarına devam ettiler.

Yusuf Dursun

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