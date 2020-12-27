Fenerbahçe, Süper Lig’de şu ana kadar 14 maçta rakip fileleri 27 kez sallarken, kalesinde 20 gol gördü. Geçen sezon savunmada sıkıntılar yaşayan ve stoper bölgesine sezon başında Marcel Tisserand ile Mauricio Lemos’u dahil eden Sarı-Lacivertliler, defans sıkıntısını yine çözemedi. Teknik direktör Erol Bulut’un stoperde en çok tercih ettiği 3 isim olan Tisserand, Lemos ve Serdar Aziz, şu ana kadar 2’şer kez penaltıya sebebiyet verdiler. Fenerbahçe’nin kurmayları, şampiyonluktan başka bir hedefin olmadığı kritik sezonda bu sıkıntıya son vermek adına hemen harekete geçti ve gözünü, İngiltere’de Arsenal’in kadrosunda yer alan Sokratis Papastathopoulos’a çevirdi. İngiliz temsilcisinin hocası Mikel Arteta’nın, Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bıraktığı Sokratis’in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

İlk görüşme olumlu geçti

Arsenal’de senelik 6 milyon Euro civarında bir para kazanan 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon sadece kulübün U21 ve U23 takımlarının 1’er maçında forma giydi. Arteta’nın planlarında yer almayan deneyimli savunma oyuncusu, devre arasında takımdan ayrılmak istiyor. Fenerbahçe de zaten Arsenal’in istemediği Sokratis’i bedava olarak önümüzdeki Ocak ayında kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Yunan oyuncunun menajeriyle yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği, yakında Arsenal’le de pazarlık masasına oturulacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

Yusuf Dursun