Fenerbahçe’de transfer sıkıntısı yaşanıyor. Temmuz ayı başında yeni sezon çalışmalarına Düzce’de Topuk Yaylası’nda başlayacak olan sarı-lacivertli takımda birçok bölgeye takviye gerekiyor. Bunun yanı sıra takımdan Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Neustadter, Valbuena ve Soldado gibi oyuncuların ayrılması da takımı ve yedek kulübesini zayıflattı. Şimdi bu isimlerin yerine takviye yapılması gerekiyor.

Ersun Yanal, devre arasında yapılan Tolgay, Zajc, Moses, Serdar Aziz ve Sadık transferleri ile takımın iskeletini oluşturmaya amaçlıyordu. Ancak bunun sonuç verebilmesi için yaz ayı transfer döneminin de verimli geçmesi zorunluydu.

Mevcut finansal durum da sarı-lacivertlileri transferde zorluyor. Bu durum teknik direktör Ersun Yanal’ın da canını sıkmış durumda. Deneyimli teknik adamın ayrıca bazı transfer girişimlerinden de sonradan haberdar oluyor. Tecrübeli çalıştırıcının listesinde olmayan isimlerle yönetimin teması söz konusu. Bu durum da Yanal için ikinci büyük sıkıntıyı oluşturuyor.

Başarılı çalıştırıcı, artık bir an önce istediği transferlerin yapılmasını ve bunların kamp çalışmasına yetiştirilmesini bekliyor. Ancak mevcut tabloda kısa sürede bunun gerçekleşmesi zor gözüküyor. Takımda birçok mevkiide oyuncu ihtiyacı bulunuyor. Takımda en az iki golcü transferi gerekiyor. Valbuena’nın ayrılmasıyla beraber sol kanada bir takviye gerekiyor. Orta sahada çok sayıda oyuncu bulunsa da Ersun Yanal ısrarla iyi bir “6 Numara” istiyor.

Sadık ve Serdar’ın yanına da en az birer stoper gerekiyor. Sağ ve sol kanatlarda forma giyen İsmail ve Şener de ayrıldığı için buralara takviye şart.

(Milliyet)