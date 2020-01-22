Fenerbahçe'de ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Rami'nin ilk 11 başlaması herkesi şaşırttı.

Menajeriyle sürekli ayrılık için transfer görüşmeleri yapan ve transferine %100 olarak bakılan Rami, Kayseri maçına damga vurdu. Maça Ersun Yanal'ın ilk 11 başlattığı Rami, maç boyu gösterdiği istekli performansla sarı-lacivertli taraftarların büyük beğenisini kazandı. Transfer harcama limitinin büyük etkisi ve Yanal'ın Rami'yi ilk 11'de oynatma kararı Fransız oyuncuyla devam kararını pekiştirdi.

Menajeri İstanbul'a gelmişti

Hatta Fransız oyuncunun menajeri İstanbul'a gelmiş ve kulüple transfer durumu hakkında görüşme yapmıştı. Eğer sarı-lacivertli takımın transfer politikasında bir son dakika değişikliği olmazsa Rami, Fenerbahçe'yle yoluna devam edecek. (Skorer)