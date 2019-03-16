Bu sezon üstüste 3 maçta gol atan ilk Fenerbahçeli futbolcu olan Soldado, geçen sezon da Sivasspor karşısında hat-trick yapmıştı. Mehmet Ekici’nin galibiyeti getiren sayısında da golü hazırlayan Soldado, Sarı-Lacivertli takımdaki forvet sıkıntısını tamamen bitiren isim oldu. Maçın ardından önemli açıklamalar yapan İspanyol forvet, her şeyden önce 3 puanın çok önemli olduğunu söyledi.

‘Belki acı çekeceğiz’

Soldado, “Alacağımız 3 puanın ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. Acı çektiğimiz bir ilk yarıydı, hiç iyi hissetmedik ve istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Ama bugün en önemlisi kazanmaktı, nasıl olduğu önemli değildi. Hiçbir maçı kolay kazanmayacağız, bu bizim için net. Belki acı çekeceğiz ama biz mücadeleye, her maçta %100 ile sahada olmaya hazırız.” dedi.

Yuhalanırken gol geldi

73. dakikada Özer’in attığın golün ardından tribünlerde homurdanmalar başlamıştı. Fenerbahçe’nin imdadına Soldado yetişti. Yenilen golden sadece 1 dakika sonra ağları havalandıran İspanyol futbolcu, Sarı- Lacivertli futbolseverlerin tekrar maça tutunmasını sağladı. O andan itibaren tribünler takımı sadece desteklerken, Kadıköy’de 2-1’lik çok önemli bir galibiyet kazanıldı.