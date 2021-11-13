Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamasının ardından Portekizli teknik adam Vitor Pereira taktiğini değiştirir mi? Fanatik yazarları Mehmet Demirkol, Faik Çetiner, Serkan Akcan ve Arda Erol bu sorunun cevabını aradı. Ortak fikir ise şu: Pereira risk almaz, bildiğini okur...

MEHMET DEMİRKOL: TEMELİ OLMAYAN BİR FİKİR

Bir oyun anlatarak sizi ikna eden bir teknik adama yönetimin 4 ay sonra ‘değiştir’ demesi için karşısına bir futbol insanı ya da temeli olan bir fikir koyması gerekir. Pereira’nın karşısında futbol adamı da yok, fikir de...

Yönetimler teknik adamlardan rapor isteyebilir. Onlardan bir oyun da talep edebilir. Ama teknik adam, bir oyun anlatarak yönetimi ikna edip göreve geldikten 4 ay sonra karşısına çıkıp ‘değiştir’ demeniz için karşısına bir futbol insanı ya da temeli olan bir fikir koymanız gerekir. Misal Emre Belözoğlu gibi bir sportif direktör Pereira’yı karşısına alıp ‘değiştir, çünkü...’ dese, hoca saçma bulsa da bir denklik gördüğü için anlayabilir. Ama şimdi durum farklı. Karşısında bir futbol insanı yok. Karşısında bir fikir de yok. Sadece bir inanç, dayanaksız bir tespit var. Pereira’nın inatçı ve çabuk reaksiyon veren bir teknik adam olduğunu herhalde biliyoruz. Dolayısıyla kamuoyu baskısı ve birkaç oyuncu lobisinin ayaklanmasıyla çıkan karmaşanın sonunun iyi bir yere gideceğini sanmıyorum. Yönetim kendi çıkardığı krizi kötü yönetti. Şansları iki senedir Galatasaray ’ın şampiyon olamayışı. Yoksa tepki daha büyük olurdu (Aynı şey Terim yönetimi için de geçerli tabii).

Mehmet Demirkol'un muhtemel 11'i...

Not: İki farklı diziliş verdim çünkü sorun aslında taktikte değil...

FAİK ÇETİNER: CARLOS PEREIRA'DAN VITOR PEREIRA'YA

Yıl 1996... Başkan Ali Şen, dönemin hocası Carlos Parreira’nın sistemine değil ama kadro seçimine müdahale ediyordu. Tabii bunu kapalı kapılar ardından yapıyordu. Ali Koç ise Pereira’yı taca attı. Ancak Portekizli yine bildiğini okuyacaktır.

Başkan Ali Koç’un açıklamaları beni 25 yıl geriye götürdü. Yıl 1996... Fenerbahçe şampiyonluk mücadelesi veriyor. Teknik direktör Brezilyalı Carlos Alberto Parreira. Başkan Ali Şen, oynanan futboldan ve sahaya çıkan 11’lerden memnun değil. Sisteme değil ama 11’lere müdahale ediyor. Önce Mesut Özil gibi hocanın oynatmadığı Boliç’i oynattırıyor. Hatta Trabzonspor ile yapılan şampiyonluk maçının kadrosuna müdahale ediyor. Ali Şen bunları yaparken kimsenin haberi olmuyor. Kapalı kapılar ardında meseleleri çözüyor (Takım o yıl şampiyon oldu). Biz bunları çok sonra kendisinden öğrendik. Başkan Ali Koç ne yapıyor? Önce sistem değişmeli diyerek Pereira’yı, sonra aklını futbola versin diyerek Mesut Özil’i taca atıyor. Başkan’ın açıklamaları Fenerbahçe’de yeni polemikler, sıkıntılar yarattı. “Bakalım Pereira ne yapacak?” diye merak etmeyin. Portekizli bildiğini okur. Nasıl olsa alacakları garanti altında!

SERKAN AKCAN: RİSK ALMAZ MESUT'A SARILIR

Pereira’nın 12 haftadır 3’lü ezberine sarılan kadroyu derbide bir anda 4’lüyle çıkarma riskini alacağını zannetmem. Çok radikal bir değişik olur. Portekizli hoca başlangıç sistemine dokunmaz ama Mesut Özil’le maça başlar.

Fenerbahçe şayet Kayserispor’a yenilseydi 1959 yılından bu yana oynanan ligde ilk kez 4 maçı üst üste kaybetmiş olacaktı. Ne var ki, oyuna sonradan giren Mesut Özil son dakika penaltısıyla tarihe not düşecek bu kötü zinciri kırdı. Pereira’nın 3-4-3’ünü (Son iki maçta 3-5-2) oynamak çok yüksek efor gerektiriyor. Bu efora çıkamayanlar eleniyor. Mesut Özil’in dakikalarının azalmasının sebebi de bu. Ali Koç, Mesut ile ona az dakika veren Pereira arasında sıkışıp kalmış durumda, açıklamalarından bunu anlıyoruz. Koç’un idealinde dünya yıldızı Mesut ile Pereira’nın mutlu birlikteliğinin hayali var. Pereira’nın derbiden itibaren sistemini değiştirmesi beklenemez ama tıpkı Kayseri maçının ikinci yarısında olduğu gibi rakibin planına karşı taktiksel esneklik gösterebilir. Pereira’nın, 12 haftadır 3’lü ezberine sarılan kadroyu bir anda derbiye 4’lüyle çıkarmanın riskini alacağını zannetmem. Yaparsa çok radikal bir değişim olur. Bu geçişin daha yumuşak olması beklenir. Yani derbide risk almaz, başlangıç sistemine dokunmaz, Mesut ile başlar.

ARDA EROL: OTURDUĞU KOLTUĞUN HAKKINI VERMELİ

Pereira, başkanın istediği gibi sistemi değiştirirse, oyuncuların gözünde otoritesi kalmaz. Portekizli’nin büyük takım hocası gibi davranıp bildiği yoldan devam etmesi muhtemel. Mesut’u 11’e başkana da istediğini verebilir.

2021 yılında, şampiyonluğa oynayan bir kulübün başkanının, teknik direktörüne taktiği değiştir demesi inanılır gibi değil. Hele de bunu üstelik bunu milyonların gözü önünde yapması... Bırakın takımın tecrübeli, belli bir seviyeye gelmiş oyuncularını; kadronun en genç isimlerinin bile Vitor Pereira’ya inancını sıfırlayacak bir olay bu. Normal şartlarda bu seviyedeki bir teknik direktörün böyle bir çıkış sonrası yapması gereken iki şey var: Açıklamadan dakikalar sonra istifasını vermek ya da, “Bu benim işim, kimse karışamaz” diyerek bildiği yoldan devam etmek. Pereira’nın ikinci yolu seçmesi, takımına da bir mesaj olacaktır. Yok eğer başkanın dediği gibi sistemini değiştirirse, futbolcuların gözünde hiçbir otoritesi kalmayacak. Derbide beklentim, Pereira’nın büyük takım hocası gibi davranıp bildiği yoldan devam etmesi, diğer yandan başkana ve taraftara beklediğini verip Mesut Özil’i 11’de kullanması.











