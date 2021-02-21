Sakatlığı sebebiyle takımdan 4 haftadır ayrı kalan Fenerbahçe’nin bu sezonki flaş oyuncularından Dimitris Pelkas, Erol Bulut’un görev vermesi durumunda Göztepe maçıyla formasına kavuşacak. Yunan oyuncunun ilk 11’de olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

En verimli döneminde şanssız bir sakatlık yaşadığını belirten Pelkas, “Formamı çok özledim. Göztepe maçında forma şansı bulursam, kaldığım yerden devam edeceğim” dedi. Pelkas dönerken, Kanarya’da cezalı Lemos’un yanı sıra antrenman eksiği bulunan Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak’ın, Trabzonspor mücadelesine kadar hazır hale gelmeleri bekleniyor.