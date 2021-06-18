Orta saha transferi Fenerbahçe ’nin öncelikleri arasında değildi. Ancak Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci’ye Avrupa’dan taliplerin çıkması, Sosa’nın ise ayrılma ihtimalinin bulunması nedeniyle yönetim şimdiden hazırlıklara başladı. İlk aday olarak da Okay Yokuşlu belirlendi. 27 yaşındaki futbolcu için Sarı-Lacivertliler şimdilik beklemede. Yönetim, şu anda Milli Takım ile EURO 2020’de ter döken yıldız futbolcunun ilgisinin dağılmaması adına kendisiyle görüşmek için turnuva sonrasını bekliyor.

İlk teklif 4 milyon Euro

Fenerbahçe, adı Galatasaray ile de anılan Okay için kulübü Celta Vigo ile görüşmelere ise kısa sürede başlamayı hedefliyor. Eğer Ozan ya da İrfan satılırsa, buradan gelecek paranın bir bölümü ile başarılı oyuncunun bonservisinin alınması muhtemel. Sarı-Lacivertliler’in pazarlık masasına 4 milyon Euro’luk teklifle oturması bekleniyor. Yabancı futbolcu kuralındaki değişiklik, Okay’ın yıllardır Avrupa tecrübesinin olması ve kalitesi; yıldız futbolcunun 1 numaralı hedef olmasını sağladı.

West Brom’da göz doldurdu

Okay Yokuşlu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Premier Lig’de West Bromwich’te kiralık olarak geçirdi.27 yaşındaki futbolcu, 16 maça çıktı, performansıyla takımın en iyilerinden biri oldu. West Brom, ligden düştüğü için yıldız orta saha oyuncusunun bonservisini alma hayali suya düştü.

Yusuf Dursun







