Orta alana yapılacak transfere bu hafta nokta koymak isteyen F.Bahçe yönetimi çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda görüşmeleri başlatan sarı-lacivertliler, Başakşehir'den Mahmut Tekdemir ve Kayserisporlu Bernard Mensah konusunda hamle yapacak.

MENSAH İÇİN İKİ TAKSİT PLANI

Bernard Mensah için yapılacak teklif ise biraz daha farklı. Sarı-lacivertliler, Kayserispor Kulübü'ne bonservisi iki taksitte ödemeyi önerecek. Buna göre 3 milyon Euro'luk kısım bu transfer döneminde, 3 milyon Euro ise gelecek yaz transfer sezonunda ödenecek.

(Sabah)