Fenerbahçe'de Obradovic açıklaması

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'da görevinden ayrılacağı iddia edilen Zeljko Obradovic için Fenerbahçe Kulübü'nden bir bilgilendirme metni yayınlandı.

16 Kasım 2019, Cumartesi 22:42
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Fenerbahçe'de Obradovic açıklaması

Turkish Airlines EuroLeague'de sezona istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe Beko'da koç Zeljko Obradovic'in takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.

Bu gelişmeler sonrası ise Fenerbahçe Kulübü, resmi sitesi üzerinden bir bilgilendirme metni yayınladı.

Sarı-Lacivertliler'in çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirttiği bilgilendirme metninin tamamı ise şu şekilde:

"Bugün sosyal medyada ve bazı medya organlarında yer alan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın koçu Zeljko Obradovic’in istifa ettiği şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Hocamız görevinin başındadır, yönetimimizin kendisine desteği ve takımımıza tekrar başarılı günler yaşatacağına dair inancı tamdır.

Bununla birlikte Ahmet Ercanlar tarafından kamuoyuna servis edilen ‘hocamızın şube yönetiminin görüşme isteğini reddettiği ve Pazartesi günü direkt Başkanımızla görüşmeyi talep ettiği’ iddiası da tamamen yalandır.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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