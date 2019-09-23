Fenerbahçe, taraftarı önünde Ankaragücü’nü 2-1 mağlup ederken 3 futbolcu performansıyla ön plana çıktı. Luiz Gustavo, yedek başlayan Emre’nin yokluğunda orta sahayı çok iyi bir şekilde yönetti.

Takım atağa çıkarken tüm toplar Sambacı’da toplandı. Gustavo, 90 dakikada tam 114 kez topla buluştu. Tecrübeli oyuncu, 98 pas denemesinin 95’inde isabet sağlayarak bu alanda da çok iyi bir istatistiğe imza attı. Ayrıca 7 ikili mücadele kazanıp, 2 top kaparak savunmada da arkadaşlarına fazlasıyla yardımcı oldu.

Kruse’den harika pas

Max Kruse, etkili paslarıyla ön plana çıktı. Şut tercihleri nedeniyle zaman zaman eleştirilse de Alman yıldız, Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golün yaratıcısı oldu. Kruse, Muriç’e harika bir asist yaparak 3 puanın mimarları arasına girdi. Kruse ayrıca ligdeki asist sayısını da 5’e yükseltmeyi başardı ve bu alanda en iyilerden biri konumuna geldi.

Muriç’ten rekor

Vedat Muriç ise, “Gollerime yeniden başlayacağım” sözünü tuttu. Trabzon ve Alanya’yı boş geçen Kosovalı forvet, Kruse’nin harika pasında soğukkanlı bir vuruş yaparak takımına çok önemli bir galibiyet getirdi. Muriç, bunun dışında arkadaşlarına tam 8 tane şut pası vererek bu alanda da rekor kırdı. Ersun Yanal’ı galibiyet kadar 3 yıldızının derbi öncesi yükselen formu da mutlu etti.