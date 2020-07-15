Fenerbahçe’de sezonun flaş ismi olan Kosovalı forvet, son haftalarda büyük bir düşüş yaşadı. Beklentilerin çok altında kalan Vedat Muriç, Beşiktaş’a karşısında kendisini affettirmeye kararlı. 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon büyük maçlarda sadece ilk yarıda 3-1 kazanılan Beşiktaş derbisinde gol sevinci yaşayabilmişti. Yıldız futbolcu, Siyah-Beyazlılar’ın filelerini bir kez daha sarsarak takımını zafere taşımanın peşinde.