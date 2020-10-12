Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş mesajı verdi

İlk 4 haftada kendini gösterme fırsatı bulamayan Mert Hakan Yandaş, Mi lli arada şov yaptı. İstanbulspor maçında 1 gol ve 1 asistle oynayan yıldız futbolcu, formayı ne kadar çok istediğini net bir şekilde gösterdi.

12 Ekim 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş mesajı verdi

Mert Hakan Yandaş, lig başlamadan önce Macaristan ile oynanan Milli maçta sakatlık yaşamıştı. Başarılı oyuncu bu nedenle sezona hazır bir şekilde başlayamadı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk haftadaki Rize maçını kaçırdı, sonraki 3 karşılaşmada ise toplamda 57 dakika süre alabildi. Mert Hakan, geri kaldığı forma rekabetinde ne kadar iddialı olduğunu bu Milli arada gösterdi. Yıldız futbolcu önce idmanlardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Arkadaşlarına göz dağı

Mert Hakan, İstanbulspor ile oynanan ve 3-2 kazanılan hazırlık maçında ise 1 gol atıp bir de asist yaparak kalitesini konuşturdu. Başarılı oyuncu, artık kulübeden çıkıp ilk 11’d e oynamak istediğini ve bunun için hazır olduğunu gösterdi. Mert Hakan, bu performansıyla, forma rekabetine girdiği Ozan Tufan, Jose Sosa ve Dimitris Pelkas’a da adeta göz dağı verdi.


İlgili Haberler
Fenerbahçe'de yeni transfer Diego Perotti ile ilgili flaş karar!


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...