Antalya kampını 3-2 kazandığı AZ Alkmaar maçıyla noktalayıp, önceki akşam İstanbul'a dönen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ı savunmada yapılan hatalar kızdırdı.

Özellikle yenilen ilk gole çok sinirlenen tecrübeli çalıştırıcı, Mehmet Topal'ı fırçaladı. Yanal, gol öncesinde faul olduğunu düşünüp topu bırakan Mehmet Topal'a, "Düdüğü duymadan neden maçı bırakıyorsun?" diye çıkıştı. Yanal'ın benzer pozisyonları takıma İstanbul'da izlettireceği ve ekstra çalışmalar yaptıracağı ifade edildi. (Sabah)



