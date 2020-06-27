Fenerbahçe'de Mehmet Ekici şoku yaşanıyor
Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici, Yeni Malatyaspor müsabakasının 76. dakikasında sakatlanarak yerini Tolgay Arslan’a bırakmıştı. Tecrübeli futbolcunun sağ bacak üst arka adalesinde bir kasta kısmi yırtık tespit edildiği kaydedildi.
Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının 76. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu Mehmet Ekici rakibiyle girdiği pozisyon sonrası sakatlık yaşamıştı. Yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemeyen Ekici’nin yerine Tolgay Arslan oyuna dahil olmuştu.
Yapılan muayene ve çekilen MR'ın ardından Ekici'nin sağ üst arkada adalesinden bir kasta kısmi yırtık tespit edildi. Tedavisine başlayan tecrübeli oyuncu, en az 15 gün sahalardan uzak kalacak.
Yusuf Dursun