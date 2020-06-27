Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının 76. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu Mehmet Ekici rakibiyle girdiği pozisyon sonrası sakatlık yaşamıştı. Yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemeyen Ekici’nin yerine Tolgay Arslan oyuna dahil olmuştu.

Yapılan muayene ve çekilen MR'ın ardından Ekici'nin sağ üst arkada adalesinden bir kasta kısmi yırtık tespit edildi. Tedavisine başlayan tecrübeli oyuncu, en az 15 gün sahalardan uzak kalacak.

Yusuf Dursun

İlgili Haberler Emre Belözoğlu giriyor, Fenerbahçe kazanıyor



