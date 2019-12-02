Max Kruse, yaklaşık 1.5 aylık forma hasretine Göztepe deplasmanında son verdi. Ersun Yanal, yedek başlayan Muriç’in yerine forvette Alman öğrencisine şans verdi. Ancak Kruse, son vuruşlardaki başarısızlığına kaldığı yerden devam etti!

Tecrübeli futbolcu ilk 7 maçta çektiği 24 şuttan gol çıkartamamıştı. Kruse, Göztepe maçında da biri yakın mesafeden kafayla olmak üzere 2 şut denemesi yaptı ancak çerçeveyi bulamadı. Alman oyuncu, 11 hatalı pasla bu alanda sahanın en kötü olsa da beraberlik golünde asisti yapan Muriç’e harika bir pas attı.