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Fenerbahçe'de Marco Silva ve Fonseca isimleri ön planda

Fenerbahçe'de Marco Silva ve Fonseca isimleri en güçlü hoca adayları durumunda. Ancak Başkan Ali Koç, tüm seçenekleri değerlendirdikten sonra kararı açıklayacak.

23 Haziran 2021, Çarşamba 08:25 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Marco Silva ve Fonseca isimleri ön planda

Fenerbahçe 'de hafta sonu yapılacak seçim için geri sayım sürerken, Başkan Ali Koç, ilk icraat olarak teknik direktörü resmen açıklayacaklarını söyledi. 

Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertlilerde Başkan Koç ve ekibinin yabancı teknik adam konusunda büyük aşama kaydettiği ve iki adayın seçenekler arasında öne çıktığı bildirildi. Bu isimlerden biri Roma ile sözleşmesi sona erecek Paulo Fonseca... 


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Fonseca sıcak bakıyor

İtalyan kulübü, Fonseca ile yolları 30 Haziran'da ayıracak. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor. Fonseca'nın yönetimden 2 yıllık sözleşme talep ettiği gelen bilgiler arasında. 

Son ana kadar temkinli

Bir diğer aday Marco Silva ile ise her konuda anlaşma sağlandı. Ancak yönetim bu ismi bekletiyor. Ayrıca Koç, teknik direktör konusunda son ana kadar temkinli davranmak istiyor. Koç, son anda doğabilecek fırsatları da göz önünde bulundurup tüm seçenekleri değerlendirdikten sonra karar verecek.


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