Spor Toto Süper Lig'de dün konuk ettiği Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, kupa maçı için Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde toplantı.

Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmana, diğer futbolcuların pas çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın, dar alanda çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, Giresunspor maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.