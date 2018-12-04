Fenerbahçe'de kupa maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 6 Aralık Perşembe günü Giresunspor'u ağırlayacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

04 Aralık 2018, Salı 17:39
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Fenerbahçe'de kupa maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'de dün konuk ettiği Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, kupa maçı için Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde toplantı.

Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmana, diğer futbolcuların pas çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın, dar alanda çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, Giresunspor maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

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