Fenerbahçe'nin yedek kulübesi, teknik direktör Ersun Yanal'ın beklentilerine ilaç olmadı… Süper Lig'de geride kalan 11 haftalık periyotta Yanal, 12 futbolcusunu sonradan oyuna soktu. 11 isim ne gol ne asist olarak skora katkı veremedi. Sadece Ferdi Kadıoğlu, Gaziantep'e gol attı, Başakşehir maçında da takıma asistle katkı verdi. Bu durum kulübeden gelen oyuncuların oyuna olan katkısını tartışılır hale getirdi.

ARTIK KADROYA BİLE GİREMİYOR

Ferdi Kadıoğlu takımdaki sakat ve cezaların tamamlanmasının ardından kadroya alınmamaya başladı. Son olarak U19 maçında kırmızı kart gören genç oyuncu, cezalı olduğu için son 2 maçta kadroya giremedi. Ferdi'nin devre arasında kiralanacağı gelen bilgiler arasında.

Kaynak: Sabah