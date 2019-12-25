Fenerbahçe’nin orta sahası değişiyor. Son haftaların en eleştirilen ismi olarak görülen Max Kruse’ye kulübe yolu göründü.

Teknik direktör Ersun Yanal, takım tam kadro olduğunda Yanal orta sahadaki ikiliyi belirledi. Sarı-lacivertlilerde Gustavo - Ozan birlikte oynayacak. Daha önce bu bölgede Gustavo - Emre oynuyordu. Ancak Emre’nin yerine Yanal derbide performansından memnun kaldığı Ozan’ı artık buraya monte edecek.

Ancak bu sefer orta sahanın en ucunda değişiklik söz konusu olabilir. Son haftalarda büyük düşüş içinde olan Kruse’nin formayı kaybetme riski bulunuyor. Yanal’ın bazı maçlarda Gustavo - Ozan’in önünde Emre’yi oynatma ihtimalinden bahsedildi. Özellikle bazı deplasman maçlarında deneyimli teknik adamın bu üçlüyle sahaya çıkabileceği dile getirildi. (Skorer)