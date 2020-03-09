Fenerbahçe sahasında oynadığı Denizlispor maçını 2-2 bitirirken cezalı ve sakat önemli oyuncularını da yitirdi. Hali hazırda sakat oyuncuları bulunan Fenerbahçe'nin gelecek hafta nasıl bir kadro ile sahaya çıkacağı merak konusu..

Fenerbahçe'de kaleci Altay dışında savunma oyuncusu Serdar Aziz ve orta saha oyuncusu Ozan Tufan sarı kart cezalısı. Denizlispor maçında kırmızı kart gören Tolgay Arslan ile birlikte sakatlanan Max Kruse görev yapamayacak. Takımda ayrıca Dirar, Falette ve Sadık Çiftpınar'ın sakatlıkları devam ediyor. Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues'in durumları net değil ancak kaptan Emre'nin oynaması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında şu 11 ile sahaya çıkması bekleniyor

Muhtemel kadro

HARUN

ISLA

JAILSON

GUSTAVO

HASAN ALİ

TOLGA CİĞERCİ

EMRE BELÖZOĞLU (MIHA ZAJC)

FERDİ

MEHMET EKİCİ

DENİZ TÜRÜÇ

VEDAT MURİÇ





Fenerbahçe'nin hamle oyuncusu kalmayacak

Fenerbahçe'nin sakat ve cezalı oyuncularından dolayı oyuna sokacak ve maçın kaderini değiştirecek isim bulmakta zorlanacak. Sarı-lacivertli takımda Mevlüt Erdinç dışında ilk 11 oynamaması durumunda Miha Zajc dışında sakatlığı geçip yedek kulübesinde yer alırsa Garry Rodrigues hamle oyuncusu olacak. Bu oyuncular dışında Süper Lig tecrübesi bulunmayan Allahyar ve Murat Sağlam diğer alternatifler olacak.





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