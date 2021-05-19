Fenerbahçe Kulübü'nün, ilkini 29-30 Mayıs, çoğunluk sağlanamaması halinde ikincisini 5-6 Haziran’da yapmayı planladığı Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısı, FANATİK'in 17 Mayıs Pazartesi günü yazdığı gibi ertelendi. Sarı-Lacivertliler'in dün internet sitesinden yapılan açıklamada, toplantının İçişleri Bakanlığı'nın, "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" kapsamında ertelendiği vurgulandı. Buna göre toplantının ilki 5-6 Haziran'da olacak. Ancak bu tarihlerde büyük ihtimalle büyük bir katılım olmayacağı için yeni başkanın, 12-13 Haziran'da saat 10.30'da Ülker Stadı'ndaki seçimde belli olması bekleniyor.