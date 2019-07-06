Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov için bekleyişini sürdürüyor. Sırp futbolcu, Roma Sportif Direktörü Gianluca Petrachi ile bir görüşme yaptı.

Kolarov, sarı lacivertli takıma gitmek istediğini iletti. Roma kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan başarılı oyuncu, en az iki yıllık sözleşme daha istiyor.

Fenerbahçe’nin teklifini kabul eden tecrübeli sol bek, İtalyan ekibinden bonservisinin verilmesini talep etti. Roma’nın artı bir yıl daha sözleşme teklifi gelmesi halinde, Kolarov'un bunu değerlendirebileceği öğrenildi.

Ancak bu ihtimalin düşük olması nedeniyle, Sırp futbolcu önünün açılmasını istiyor. Topuk Yaylası’ndaki kampa başlayan Fenerbahçe ise bir an önce bu transferin netleşmesini bekliyor.

Kaynak: TRT Spor