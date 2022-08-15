Teknik direktörlük kariyerinde Avrupa’da Portekiz dışında ilk kez farklı bir ülkede çalışan Jorge Jesus, yeni deneyimler ediniyor. Jesus, Türkiye’de uygulanan yabancı kuralına adapte olmaya çalışıyor. Portekizli çalıştırıcı özellikle ilk 11’de uygulanan 8 yabancı artı 3 Türk futbolcu zorunluluğuna alışmaya gayret gösteriyor.

Bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 4 maçta bile gerekli olmamasına rağmen sahada mutlaka 3 Türk futbolcuyu tutan 68 yaşındaki teknik adam, Süper Lig maçlarında pahalıya patlayacak bir hata yapmak istemiyor.

AVRUPA'DA DAHİ KURALI UYGULADI

Sarı-lacivertli takımın başında şimdiye kadar 5 resmi maça çıkan Jesus, 4’ünü Avrupa’da, sadece 1’ini Süper Lig’de oynadı. Dinamo Kiev’le iki, Slovacko ile de iki maça çıkan deneyimli antrenör, Süper Lig’de oynuyormuşçasına yabancı kuralını uyguladı.

Deplasmanda 0-0 biten Dinamo Kiev maçında Altay, Serdar Aziz, İsmail, Ferdi, İrfan Can Kahveci ile başlayan Jesus, ikinci yarıda Serdar Dursun ve Arda’yı da aldı. 2-1 uzatmalarda kaybedilen rövanşta da Altay, Ferdi, İsmail, İrfan Can sahadaydı. İkinci yarıda Emre Mor ve Serdar Dursun girdi.

Slovacko’yu 3-0 yendikleri maçta Ertuğrul, Ferdi, Emre Mor ile başlayan Jesus, ikinci devrede Arda ve Serdar Dursun’u aldı. 1-1 berabere biten rövanşta da Serdar Dursun, Altay, Arda, İsmail sahadaydı, ikinci yarıda Emre Mor da sahaya sürüldü. Maç bittiğinde Altay, İsmail, Serdar Dursun ve Emre Mor oyundaydı.

Kaynak: Milliyet







