Fenerbahçe’de Jailson, 106 gün sonra ilk 11’de forma giydi. Sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı futbolcusu Jailson, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında orta sahada görev aldı. Savunmada yaşanan eksiklerden dolayı uzun süre stoperde görev alan ve performansı ile tepkileri üzerine çeken Jailson, Yeni Malatyaspor mücadelesiyle kendi pozisyonuna döndü.

Jailson bu karşılaşma ile 106 gün sonra ise 11’de görev aldı. Brezilyalı futbolcu en son koronavirüs salgını öncesinde oynanan Konyaspor mücadelesinde ilk 11’de forma giymişti.