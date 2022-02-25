Vitor Pereira, ısrarla 3'lü savunmayla takımı oynattığı için eleştirilmişti. Ali Koç'un, "Hocamızla konuştum, 4'lüye dönecek" sözlerinin ardından Portekizli hoca bazı maçlarda başkanı dinledi. Ancak 53 yaşındaki teknik adam 3'lüden tam olarak vazgeçmeyince koltuğunu kaybetti. İsmail Kartal, Kadıköy'deki ilk Slavia Prag maçından önceki basın toplantısında, "3'lü savunmayı düşündük, hala da düşünüyoruz" demiş ancak takikte değişime gitmemişti. Kartal, bu düşüncesini dünkü maçta uyguladı.

Fenerbahçe , Tisserand-Serdar Aziz- Szalai'den oluşa stoper hattıyla maça başladı. Ancak bu tercih hiç de İsmail Kartal'ın planladığı gibi gitmedi. Slavia Prag özellikle orta sahayı rahat geçti, kanat bekiyle stoperlerin arasına atılan toplarla net pozisyonlara girdi. Ferdi'nin sakatlanmasının ardından Nazım oyuna girince Kartal, yeniden 4'lü defansa geçse de Çek ekibi skor ve oyun üstünlüğünü çoktan eline geçirmişti. 60 yaşındaki çalıştırıcının rövanştaki radikal taktik değişikliği, Sarı-Lacivertliler'in kötü bir oyunla yenilip Konferans Ligi'ne havlu atmasına neden oldu.