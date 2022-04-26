Vitor Pereira’yı kovan Fenerbahçe , kapısını çaldığı hocalardan yüz bulamayınca öz evladı İsmail Kartal’a sarılmıştı. Görev süresi sezon sonuna kadar tanımlansa da Fenerbahçe için ateşten gömleği giymekte tereddüt etmeyen İsmail Kartal, önce oyuncuları, sonra oyunu ve skoru, son olarak da taraftarı kazandı. Camiaya umut oldu, tribünleri doldurdu. Buna rağmen Ali Koç yabancı hoca sevdasından vazgeçmedi. Başkan 6-0’lık Rize galibiyeti sonrası soluğu Portekiz’de aldı.

İSTİFA SON DÜDÜKLE...

Löw mü, Jesus mu tartışıladursun, İsmail Kartal takımı sırtladı, Şampiyonlar Ligi’ne taşıyor. Yakaladığı 6 maçlık galibiyet serisiyle yetinmeye niyeti olmayan tecrübeli hoca, kalan son 4 haftada da 12 puan hedefliyor. Hoca arayışlarını umursamadan işine dört elle sarılan Kartal sezon sonunda ise görevi bırakacak. Fenerbahçe’de yaptıklarının camiada takdir edileceğini düşünen İsmail Hoca, son maçın son düdüğüyle mesaiyi noktalayacak. (Türkiye)