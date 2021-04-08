Sarı-Lacivertliler’de geniş kadro, teknik adamların seçim yapmasını zorlaştırıyor. Erol Bulut bu konuda zaman zaman sıkıntı yaşamıştı. Şimdi Emre Belözoğlu da bu tatlı derdi yaşamaya başladı. Denizlispor maçında 63. dakikada oyuna giren İrfan Can Kahveci, sergilediği performansla göz doldurdu. Milli futbolcunun attığı harika gol, top ofsayttaki Samatta’nın şortuna değdiği için iptal edildi. İrfan, oynadığı futbolla ilk 11’e göz kırptı. 40 yaşındaki çalıştırıcı da öğrencisine Yeni Malatya karşısında forma vermek istiyor.

Zayıf halka Sinan

Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci’ye ilk 11’de yer arıyor. Denizlispor maçında sürpriz bir şekilde 11’de görev yapan Sinan Gümüş, beklentilerin çok altında kaldı. İrfan’ın, Sinan’ın yerini kapması muhtemel. Bu durumda Dimitris Pelkas’ın yine kanada geçmesi ve forvet arkasında 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun oynaması bekleniyor. Ancak Osayi Samuel de ilk 11’i zorlayan bir başka isim konumunda.