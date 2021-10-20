İrfan Can Kahveci, bu sezon sakatlıkları nedeniyle sadece 3 maçta görev yapabildi. Başarılı futbolcu, geçen hafta takıma katılmış ve çalışmalara başlamıştı. Ancak Pereira, henüz hazır olmayan öğrencisini Trabzon’a götürmedi. Milli orta saha oyuncusunun Antwerp karşısında da kadroya alınmama ihtimali yüksek. Ekstra çalışmalarla hazır hale gelmeye çalışan İrfan Can’ın pazar günü ligde Alanyaspor ile Kadıköy’de oynanacak olan karşılaşmayla birlikte formasına kavuşması bekleniyor.