MENÜ

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin dönüş maçı belli oldu

Fenerbahçe'de sakatlıktan kurtulan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci'nin dönüş maçı belli oldu.

20 Ekim 2021, Çarşamba 08:43 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin dönüş maçı belli oldu

İrfan Can Kahveci, bu sezon sakatlıkları nedeniyle sadece 3 maçta görev yapabildi. Başarılı futbolcu, geçen hafta takıma katılmış ve çalışmalara başlamıştı. Ancak Pereira, henüz hazır olmayan öğrencisini Trabzon’a götürmedi. Milli orta saha oyuncusunun Antwerp karşısında da kadroya alınmama ihtimali yüksek. Ekstra çalışmalarla hazır hale gelmeye çalışan İrfan Can’ın pazar günü ligde Alanyaspor ile Kadıköy’de oynanacak olan karşılaşmayla birlikte formasına kavuşması bekleniyor.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...