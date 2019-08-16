Transferlerin yetişmemesi, sakat ve formsuz oyuncular...

Ersun Yanal için ligin ilk haftasında sahaya süreceği 11’i belirlemek kolay olmadı. Ancak tecrübeli çalıştırıcı, hafta içerisindeki antrenmanlar sonrası kadroyu büyük ölçüde belirledi. En çok merak edilen, savunma kurgusuydu. Sağ bekte İsla’nın yeri garanti. Stoperde ise yeni transfer Zanka’nın yanında Jailson’un oynaması bekleniyor. Sol bekte forma Dirar’ın. Orta sahayı Emre ve Ozan ile kurmayı planlayan Ersun Yanal, hücum hattında ise hazırlık maçlarında sürekli oynattığı Moses-Kruse-Rodrigues- Muriç dörtülüsün bozmayacak.

57 yaşındaki çalıştırıcı, kalede ise seçim yapmakta zorlanıyor. Altay Bayındır, hazırlık maçlarında daha formdaydı. Ancak Yanal, ilk hafta Kadıköy’de genç file bekçisinin baskı altında kalmasından endişe ediyor. Diğer yandan Harun Tekin ise son derece formsuz. Bu da Ersun Yanal’ı düşündürüyor.