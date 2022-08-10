Fenerbahçe ’de ligin açılış haftasında Ümraniyespor’la 3-3 berabere kalmanın üzüntüsü yaşanıyor. Sezona büyük umutlarla başlayan sarı-lacivertliler, beklemediği bir görüntüyle karşı karşıya kaldı.

Sarı-lacivertli ekip 19. dakikada Valencia'nın penaltı golüyle öne geçti: 1-0. Konuk ekip 29'da Glumac'la beraberliği yakaladı: 1-1. 45+2'de gelişen ani atakta Rossi'nin asistinde bir kez daha sahne alan Valencia ilk yarının skorunu ilan etti: 2-1.

ÜMRANİYESPOR 6 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ

67'de Gheorghe ceza sahası dışından şık bir vuruşla skoru denge getirirken, 73'te Mrsic penaltı golüyle konuk takımı öne geçirdi: 2-3. Son sözü 90+3'te oyuna sonradan giren Berisha söyledi: 3-3. Bu sonuçla Fenerbahçe sezona kayıpla başladı. Ligin yeni ekibi Ümraniyespor ise ilk puanını hanesine yazdırdı. Jorge Jesus yönetiminde transferde 11 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe’de önce Dinamo Kiev’e elenilmesi ardından Ümraniyespor karşısındaki beraberlik keyifleri kaçırdı.

Jesus ile 4 resmi maça çıkan ve bu maçların 3’ünü Kadıköy’de oynayan sarı-lacivertliler sadece Slovacko’yu 3-0 yendi.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe’de göze çarpan sıkıntılar şöyle sıralandı:

- Kadroda 39 futbolcu var ve 21’i yabancı. Oyuncu göndermede kulüp zorlanıyor.

- Savunmada iki sol ayaklı isim var; Szalai ve Peres. Peres önceki gün sol beke geçince sistem aksadı. Sol bek oynayan Alioski ve Novak düşünülmedi.

FERDİ'DEN SAĞ BEKTE VERİM ALINAMADI

- Sağ bekte Osayi yoksa alternatif yok, Ferdi geçti ama verim sağlanmadı.

- Arao ve İsmail forma giyiyor ama geçen sezonun yıldızları Crespo-Zajc ikilisi kesik yedi.

ARDA GÜLER ŞANS BULAMIYOR

- Son iki maçta düşünülmeyen Lemos kadrodaydı ama Dinamo Kiev’e elenirken iki maçta da oynayan Tisserand bir anda ortadan kayboldu.

- Ali Koç ve Jesus tarafından 10 numara verilen Arda Güler şans bulamıyor. Ümraniyespor önünde süre bile almadı.

- Forvette belirsizlik var. Hazırlık maçlarında süre bile almayan Berisha, kurtarıcı olarak girdi, gol attı. Geçen senenin yıldızı Serdar Dursun ilk 11’e yazılmıyor. Ama hazır olmayan King ilk hamle oldu. Herkes transfer bekliyor.