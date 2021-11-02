Sarı-Lacivertliler, Ali Koç’un başkanlığında 4. sezonunu geçiriyor. İlk sezonda Phillip Cocu ile başlayan kâbus, Sarı-Lacivertliler’in küme düşme hattına kadar gerilemesine neden olmuştu. Ardından Ersun Yanal göreve geldi, 2019-20’ye de deneyimli teknik adam başladı. Fenerbahçe zaman zaman istikrarsız sonuçlar alsa da 20. haftaya kadar olan süreçte 6 maçta alınan 5 galibiyetle zirveye yaklaştı. Ancak 20. haftada Trabzon deplasmanında gelen 2-1’lik yenilgi, Fenerbahçe’nin adeta dağılmasına neden oldu. Sarı-Lacivertliler, sonraki süreçte de Alanya ile berabere kaldı, Ankaragücü ve 1999’dan sonra ilk kez Kadıköy’de Galatasaray ’a kaybetti. Antalya beraberliği, Ersun Yanal’ın son maçı oldu. Şampiyonluk yarışına da havlu atıldı.

Bulut’la iki kez

Fenerbahçe, geçen sezona çok iddialı girdi. Sportif direktör Emre Belözoğlu, teknik patron Erol Bulut oldu. Tam 17 transfer yapıldı, devre arasında bu isimlere Mesut Özil, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci eklendi. Ancak Sarı-Lacivertliler yine bir olumsuz sonuçla türbülansa girme sıkıntısını yaşadı. İlk periyot, 8 ile 13. haftalar arasında 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Kötü tabloya rağmen Erol Bulut ile yola devam edildi. Ancak 24. haftada Kadıköy’de Galatasaray’a kaybedilen karşılaşma, yeni bir düşüşün fitilini ateşledi. Bu süreçte 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alınca, Bulut’un görevine son verildi. Emre Belözoğlu takımın başına geçti, şampiyonluk şansı ayağına kadar geldi ancak yine hüsran yaşandı.

‘Bu sezon da kaybedildi’

Kadrolar değişti, teknik adamlar değişti, senaryo aynı kaldı. Vitor Pereira döneminde de benzer kriz yaşanıyor. Fenerbahçe, lider gittiği Trabzon’dan mağlubiyetle döndü. Portekizli teknik adam, takımı toparlayamadı. Sarı-Lacivertliler, önce Kadıköy’de Alanya’ya, ardından deplasmanda Konya’ya yenildi. Henüz 11. hafta geride kalmasına rağmen, peş peşe gelen 3 mağlubiyet camiada, “Bu sezon da kaybedildi” düşüncesinin seslendirilmesine ve Pereira’nın geleceğinin tartışılmasına neden oldu.

Aslıhan Çil