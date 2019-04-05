Son dönemde sık sık Fenerbahçe ile adı anılan Marcos Rojo’nun Manchester United kariyeri sona eriyor. Yeni menacer Solksjaer’in gözden çıkarttığı Arjantinli savunmacı, bu yaz bir kez daha Sarı-Lacivertli ekibin gündemine girebilir. Hem stoperde hem de sol bekte görev yapan Rojo, yaz transfer döneminde kiralanmaya uygun olacak.

Skrtel, Neustadter ve İsmail ile yollarını ayırması beklenen Kanarya’da Ersun Yanal’ın onay vermesi halinde Arjantinli için girişimler başlayacak.

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