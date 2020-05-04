Fenerbahçe gündemini son zamanlarda Beşiktaş forması giyen eski oyuncuları Gökhan Gönül ve Caner Erkin meşgul ediyor. Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler iki oyuncu için de kararını verdi, rotasını belirledi. Caner gündemden çıkarılırken ilk hedef 35 yaşındaki Gökhan Gönül'ü kadroya katmak olacak.

BEŞİKTAŞ KIRILMAYACAK!

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olmasına rağmen sarı-lacivertli yönetimin, Beşiktaş'la ilişkilerini bozmama adına transfer dönemi başlayana kadar Gökhan'la görüşme yapmayacağı belirtildi. Gelecek sezon sportif direktör olacak Emre Belözoğlu'nun takımda görmek istediği milli oyuncunun yıllık 1 milyon Euro civarında bir maliyetinin bulunduğu, 1 yıllık sözleşme önerileceği bildirildi.

F.BAHÇE SAHAYA İNİYOR

KORONAVIRÜS salgını nedeniyle evlerinde idman yapan sarı-lacivertli futbolcular, bugün Samandıra'da gruplar halinde çalışacak. Her grupta 4 futbolcu bulunacak ve oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenman yapacak. İdmanını tamamlayan yerini yeni gruba bırakacak.