Göztepe'nin Spor Toto Süper Lig'den düşmesinin ardından ayrılık kararı alan Halil Akbunar, İstanbul devlerinin gözdesi konumunda. Hem Beşiktaş hem Galatasaray hem de Fenerbahçe Halil Akbunar'ı isterken öbür yandan şampiyon Trabzonspor'un da gözü tecrübeli futbolcuda.

HALİL AKBUNAR TRANSFERİNDE SÜRPRİZ GELİŞME

Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Kartal'ın Halil Akbunar ile söz kestiği fakat tecrübeli teknik direktörün sarı-lacivertli kulüpten ayrılmasının ardından transferin sürüncemeye girdiği ortaya çıktı. Aksam.com.tr'nin edindiği bilgiye göre Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'u takımın başına getirmesinin ardından sarı-lacivertlilerde transfer stratejisi Portekizli teknik adamın inisiyatifine bırakıldı.

SON KARAR JORGE JESUS'TA

Bu gelişme sonrası Halil Akbunar diğer talipleriyle görüşmeleri sıklaştırırken Fenerbahçe'nin nasıl bir adım atacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Başkan Ali Koç başarılı futbolcuyu takımda görmek isterken son karar Jorge Jesus'a bırakılacak.

HALİL AKBUNAR'IN GÖZTEPE KARNESİ

Göztepe'de gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen Halil, bu sezon Göztepe formasıyla 34 maça çıktı. 5 gol, 7 asistlik bir performans ortaya koyan 28 yaşındaki oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin Euro.

Akşam







