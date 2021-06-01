Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, yeni seçimdeki başkan adaylığını açıkladığı basın toplantısında soru almamıştı. Koç, “10 gün içinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacağım bir toplantı düzenleyeceğim” demişti. Başkan, bugün gazetecilerin karşısına çıkacak.

Yeni hoca açıklanabilir

En çok merak edilen konu, yeni sezonda futbol takımını kimin çalıştıracağı. Erol Bulut’un gönderilmesinin ardından takımı devralan Emre Belözoğlu, tek yerli aday konumunda. Yabancı olarak Manuel Pellegrini, Zlatko Dalic, Lucien Favre gibi hocaların isimleri geçiyor. Bu konuyla ilgili olarak, “1 Haziran’a kadar netliğe kavuşturacağız” açıklamasını yapan Ali Koç’un bugün yeni teknik adamı kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Transfer çalışmaları

Fenerbahçe’de teknik direktör kadar yapılacak transferler de merakla bekleniyor. Başkan Koç, bununla ilgili olarak da 1 Haziran’ı yani bugünü işaret etmişti. Visca, Biglia, Muriç; adı en çok geçen oyuncular konumunda Ali Koç’un anlaşma yapılan 1-2 futbolcuyla ilgili bilgi vermesi sürpriz olmaz. Ayrıca gelecekler kadar gidecek futbolcular da merak ediliyor. Özellikle Ozan Tufan, Altay Bayındır ve Attila Szalai’ye Avrupa kulüplerinin ilgisi yüksek. Bu oyunculardan herhangi birinin satılıp satılmayacağı konusunda yöneltilecek sorulara Başkan Koç’un vereceği yanıtlar önemli. Bu isimlerin dışında kadroda düşünmediği oyuncularla ilgili olarak da açıklama gelebilir.

Basketbol yapılanması

3 senelik başkanlık döneminde futbolda büyük hüsran yaşatan Ali Koç için erkek basketbol takımında da işler hiç yolunda gitmedi. İlk sezonda ligde Anadolu Efes’e finalde kaybedildi. Euroleague’de ise Final Four yarı finalinde yine Anadolu Efes kazanan taraf oldu. Geçen sezon ise pandemi nedeniyle hem lig hem de Euroleague yarıda kaldı. Asıl darbe ise Zeljko Obradoviç’in ayrılması oldu. Fenerbahçe Beko, bu sezon Euroleague’de 5 sene sonra ilk kez Final Four’a kalamadı. Sarı- Lacivertliler ligde ise final serisinde Anadolu Efes ile kozlarını paylaşacak. Basketbol takımının sponsorluğu için Acıbadem ile görüşmeler devam ediyor. Ali Koç, bugün bu konuyla ilgili de müjde verebilir.