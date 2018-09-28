Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin çalışması yağmur ve soğuk havaya rağmen tempolu geçiyor.

İyi oynadıkları Beşiktaş derbisindeki 2 puanlık kaybı Rize’de kazanarak telafi etmek isteyen Sarı- Lacivertliler, Samandıra’da dün sabah 10.00’da yaptıkları antrenmanda bir hayli neşeliydi.

Soğuk ve yağmura rağmen tempoyu düşürmeyen teknik direktör Phillip Cocu oyuncularına nefes aldırmadı. Oyuncular da formayı kapabilmek için ekstra efor sarfediyor.

Yüksek tempodan memnun kalan Cocu’yu takımın santrforları Slimani, Frey ve Soldado’nun attığı goller de fazlasıyla memnun etti.

Soldado takıma döndü!

Slimani ve Frey transferlerinin ardından Fenerbahçe’de 3. forvet konumuna düşen Roberto Soldado, Avrupa Ligi kadrosuna da alınmamıştı.

İlk haftadaki Bursa maçına 11’de başlayıp asist yapan İspanyol golcü sonrasında yedek kalmıştı. Sarı-Lacivertliler’in kaybettiği Göztepe maçında 11, Kayseri mücadelesinde ise 16 dakika şans bulan deneyimli oyuncu, Konya deplasmanı ve Beşiktaş derbisinde ise sakatlı gerekçesiyle kadroda yer almamıştı.

Soldado iki haftalık aranın ardından dün takımla çalışmaya çıktı. İspanyol golcünün bir hayli neşeli olması ve istekli çalışması teknik direktör Phillip Cocu’yu da fazlasıyla memnun etti.

Skrtel yine yok

Slovak stoperden gelen haberler teknik heyetin keyfini kaçırdı. Dinamo Zagreb deplasmanında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Skrtel geçtiğimiz hafta Beşiktaş derbisinde de kadroda yer alamamıştı.

Deneyimli oyuncunun Rize deplasmanının yanısıra önümüzdeki perşembe günü Spartak Trnava ile oynanacak Avrupa Ligi grup ikinci maçında da forma giyemeyeceği öğrenildi.

Tedavi sürecinde sabah saatlerinde Samandıra’ya gelip salonda çalışan ve günün 5 saatini tesislerde geçiren Skrtel’in ligin 8. haftasındaki Başakşehir maçına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Sol kanatta büyük rekabet!

Kadro istikrarını yakalamak isteyen Phillip Cocu 10 isim konusunda kararı verdi, ancak sol kanat için hollandalı teknik adamın kafasında hala soru işaretleri bulunduğu iddia ediliyor.

Sakatlık veya ceza gibi bir durum yaşanmadığı takdirde kalede Harun Tekin, savunma hattında Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, orta sahada Mehmet Topal, Jailson, Ayew, Benzia ve forvette de Slimani’yi direkt listeye yazan Hollandalı teknik adam ligdeki son iki maçla Avrupa Lİgi’ndeki Dinamo Zagreb mücadelesinde sol açıkta Aatif’ı görevlendirmişti. Ancak 3 maçta da Aatif 60’lı dakikalarda kenara alınmıştı.

Rize deplasmanında da bu oyuncuya forma vereceği belirtilen Cocu’nun deneyimli oyuncu çizgisini yukarıya taşıyamazsa Valbuena, Barış ve Alper’den birini bu bölgede tercih edebileceği iddia ediliyor.