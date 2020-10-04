Bu sezon Süper Lig’de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe’nin, Karagümrük ile oynadığı maça yeni transferlerinden Mbwana Samatta ile kalecisi Altay Bayındır damgasını vurdu. Transferinin ardından ilk maçına Galatasaray derbisinde çıkan Samatta, dün akşamki mücadelede yeni takımıyla ilk kez ilk 11’de sahne aldı. 27 yaşındaki futbolcu, Karagümrük mücadelesinde ilk gollerine imzasını attı. Kanarya’nın ilerideki en önemli gol silahı Samatta, 24. dakikada Caner Erkin’in sağdan kullandığı kornerde rakip kale önüne doğru koşarak havadan gelen topa ayağıyla şık bir vuruş yaptı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda da yıldız oyuncu, 67. dakikada sağ taraftan Jose Sosa’nın yaptığı ortada kafayla ikinci kez ağları salladı.

84’te yerini Cisse’ye bıraktı

78’de ise Erik Sabo, konuk ekip adına penaltıdan farkı 1’e indirdi ve Samatta da 84’te yerini Cisse’ye bıraktı. Sonrasında ise Fenerbahçe’de devreye kaleci Altay girdi. Genç file bekçisi, skor 2-1’ken Karagümrük’ün 87’de yine Sabo ile kullandığı penaltıda bu kez gole izin vermedi. 90+1’de yine rakipten Jimmy Durmaz’ın vuruşunu harika kurtaran genç file bekçisi, Sarı-Lacivertliler’in 2 maç sonra ligde 3 puanı almasında Samatta ile birlikte başrolü oynadı. Altay, kalesine gelen 3 şutun 2’sini kurtararak takımının en iyileri arasına adını yazdırdı.

Maç sonunda Altay, “Penaltıyı kurtarmam gerekiyordu ve kurtardım. Galibiyette ciddi bir pay sahibi olduysam ne mutlu bana. Milli arayı faydalı bir şekilde geçirmek istiyoruz” şeklinde konuştu. Samatta ise, “Kazandığımız için mutluyum. İyi başladık ama son anları zor geçti. İki gol attığım ve takıma katkı sağladığım için sevinçliyim” dedi