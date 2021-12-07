UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında 9 Aralık Perşembe günü Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Çaykur Rizespor maçının 11’inde görev alan oyuncular antrenmanı sahada aktif dinlenmeye yönelik yaptıkları çalışmalarla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları idmanda 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Altay Bayındır takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken; Enner Valencia sahada topla yaptığı çalışmaları sürdürdü. Mert Hakan Yandaş ise takımdan ayrı saha çalışmalarına başladı.







