Süper Lig'e verilen arada öncesinde teknik direktör Ersun Yanal ile yolları ayıran Fenerbahçe, corona virüs salgını nedeniyle lige verilen arada takımın başına getireceği teknik adam çalışmalarını gerçekleştirmiş ancak yaptığı görüşmelerden sonuç alamamıştı.

Bu gelişme sonrasında sarı lacivertliler bugün takımın futbol altyapı koordinatörlüğüne Tahir Karapınar'ı getirdi. Karapınar'ın aynı zamanda Süper Lig'de kalan 8 haftada A takımın başında olacağı belirtildi.

Bu durum üzerine sarı lacivertlilerde altyapı sorumlusu olan Serdar Dayat'ın görevine son verildiği öğrenildi.

Serdar Dayat, sezon başında takımın altyapı koordinatörü olarak göreve başlamıştı.



